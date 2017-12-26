Kozaklıya devlet hastanesi yapılacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Güven; “Kozaklı Belediye Başkanlığı tarafından 23.03.2017 tarihinde İlçemize Devlet Hastanesi Yapılması için 2.500 imza toplanıp ilgili yerlere başvuru yapılmıştı. Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, Komisyon Üyeleri ve değerli Milletvekillerimizin desteği ile İlçemize Devlet Hastanesi yapımı için çalışmalar başlatılmıştır. İlçemize Devlet Hastanesi yapılması için emeği geçen herkese yürekten teşekkür eder, Kozaklı halkımıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.