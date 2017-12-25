Kozaklının alt yapısı baştan aşağı yenileniyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kozaklı Belediye başkanı Celalettin Güven; ''Buna göre Sözleşme Bedeli 16.984.644,82 TL olan Kozaklı Kanalizasyon İnşaat Yapım İşi 28/07/2017 tarihinde başlamıştır. Kanalizasyon çalışması, Kozaklı'nın kanalizasyon bağlantısı olmayan Kızılkoyunlu ve Yabanlı Mahallesinden başlamıştır. Diğer ekipler ise Hamamorta mahallesi, Yeni Mahalle ve Buruncuk mahallelerinde çalışmalara devam etmektedir. Çalışmalar sırasında Kozaklı hemşerilerimin gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ederim'' dedi.