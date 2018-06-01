Kozaklı’da fuhşa teşvik suçundan aranan 3 kişi tutuklandı

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasın yönelik çalışmalar sonrasında 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek, yer temin etmek suçlarından aranan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E., 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.E. ve 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.