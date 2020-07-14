Kozaklı Kaymakamı Duman, Hemşin Kaymakamlığına atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi sonrasında Kozaklı Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Rize Hemşin Kaymakamlığına atandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname sonrasında 2018 yılında Kozaklı Kaymakamlığı görevine başlayan Ömer Faruk Duman, Rize Hemşin Kaymakamı olarak atandı.