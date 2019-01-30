Kozaklı FTR Hastanesine Uzay Terapi Cihazı Kuruldu

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine Uzay Terapi Cihazı kurularak hastalarımızın hizmetine açıldı.

Uzay Terapi Cihazı Rehabilitasyon Sürecinde Aktif ve Efektif Kullanılan Bir Cihazdır

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslan Sanlı cihaz hakkında şunları kaydett; ” Uzay Terapi Cihazı tüm rehabilitasyon sürecinde aktif ve efektif kullanılan bir cihazdır, Uzay Terapi tedavi programına Serebral Palsi(cp), Felç, İnme, Parkinson, MS, Kas hastalıkları başta olmak üzere bir çok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodudur. Uzay terapisi Serebral Palsi(cp), Felç, Spinal Kord yaralanmaları(svo), Travmatik beyin yaralanmaları ve nöromusküler hastalıklar gibi bir çok durumda kullanılır. Uzay Terapi Metodu yoğun ve spesifik bir egzersiz programına dayanıyor.” dedi.

Dr. Sanlı “Patolojik reflekslerin eliminasyonu ve yeni, doğru, fonksiyonel hareket paternlerinin yerleştirilmesinin büyük bir önemi vardır. Uzay terapisi Patolojik hareket kalıplarını azaltır, kuvveti arttırır, kas kontrol ve koordinasyonunu arttırır, dayanıklılığı arttırır; oturma, emekleme ve yürüme gibi fonksiyonel aktiviteleri artırır. Uzay terapisi Patolojik hareket kalıplarını azaltır, kuvveti arttırır, kas kontrol ve koordinasyonunu arttırır, dayanıklılığı arttırır; oturma, emekleme ve yürüme gibi fonksiyonel aktiviteleri artırarak hastaların fonksiyonel olarak daha iyi hareket etmesini sağlar.” dedi.