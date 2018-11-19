Köylü, “Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan A. Adayı Oğuzhan Köylü, yapamayacağı bir şeyin sözünü vermediğine dikkat çektiği açıklamasında Nevşehir halkının bu yönüyle de kendisini çok iyi tanıdığını belirtti.

Köylü, “Yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim”
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NEVŞEHİR(MHA)Mizacı gereği kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayan bir yapısı olduğuna değinen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan A. Adayı Köylü, “Ben neysem oyum. Beni tanıyan herkes çok iyi bilir ki, yapamayacağım hiç bir şey için söz vermem. Nevşehir için doğru olan neyse onu yapmak içinde, her platformda mücadelemi sürdürürüm. Halka açık, halkla bütünleşen, halkın dilek ve isteklerini ön planda tutan, sorunları ve çözümlerini yerinde tespit eden, yerinde çözen, herkesi dinleyen ve kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayan biri olduğumu zaten beni tanıyan herkes çok iyi bilir” diye konuştu.

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