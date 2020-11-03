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Köylü kadınların Vali sevgisi

NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, KÖYLERDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNCE İNCELEMEK ÜZERE YAPMIŞ OLDUĞU ZİYARETTE KÖYLÜ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Nevşehir 03.11.2020, 14:50 03.11.2020, 15:04
Köylü kadınların Vali sevgisi
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köylerde yapılan çalışmaları yerince incelemek üzere yapmış olduğu ziyarette köylü kadınlarla bir araya geldi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve köylülerin taleplerini dinledi. Köylü kadınlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel burada kadınlarla bir süre görüştü. Kadınların köyleri için istek ve taleplerini dinleyen Vali Becel’in konuşması kadınların sık sık alkış tutmasıyla kesildiği dikkatlerden kaçmadı.

Kendisine yakın ilgi gösteren köylü kadınlara teşekkür eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kısa süre sonra yeniden Topaklı köyüne geleceğini belirtti.

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