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Köylü kadınların Vali sevgisi
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, KÖYLERDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNCE İNCELEMEK ÜZERE YAPMIŞ OLDUĞU ZİYARETTE KÖYLÜ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ.
Nevşehir 03.11.2020, 14:50 03.11.2020, 15:04
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köylerde yapılan çalışmaları yerince incelemek üzere yapmış olduğu ziyarette köylü kadınlarla bir araya geldi.
Kendisine yakın ilgi gösteren köylü kadınlara teşekkür eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kısa süre sonra yeniden Topaklı köyüne geleceğini belirtti.