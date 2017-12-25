Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Meclisi toplandı

Avanos ilçe Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç Başkanlığında, köylere hizmet götürme birliği başkanlığının 2017 yılı 2. olağan meclis toplantısı yapıldı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:38
Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Meclisi toplandı
banner230

Düzenlenen toplantı Kaymakam Murat Çağrı Erdinç başkanlığında, İl genel meclis üyeleri ve 16 köy muhtarı katılımı ile gerçekleşti.

2017 yılına ait Birliğin mali durumu görüşülüp birlik meclisi oylamaya sunuldu. Daha sonrasında 2017 yılının faaliyet raporu ile ilgili slayt gösteri yapıldı. 2018 yılının taslak bütçesi oylamaya sunulup kabul edildi.

Ayrıca toplantıda 2018 yılı yatırım planı ile ilgili görüşme yapılıp, muhtarlarla istişare edildikten sonra Kaymakam temenni ve dileklerde bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim