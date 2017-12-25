Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Meclisi toplandı

Düzenlenen toplantı Kaymakam Murat Çağrı Erdinç başkanlığında, İl genel meclis üyeleri ve 16 köy muhtarı katılımı ile gerçekleşti.

2017 yılına ait Birliğin mali durumu görüşülüp birlik meclisi oylamaya sunuldu. Daha sonrasında 2017 yılının faaliyet raporu ile ilgili slayt gösteri yapıldı. 2018 yılının taslak bütçesi oylamaya sunulup kabul edildi.

Ayrıca toplantıda 2018 yılı yatırım planı ile ilgili görüşme yapılıp, muhtarlarla istişare edildikten sonra Kaymakam temenni ve dileklerde bulundu.