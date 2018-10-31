Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Genel Meclis üyeleri ve merkez köy muhtarları katıldı. Merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda 2019 Mali Yılı yatırım planının görüşülüp, karara bağlanması ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı, muhtarların taleplerinin dinlenmesi ve bilgi alış verişi ile sona erdi.