Köy ve Beldelerde Çiftçi Eğitim Toplantıları Düzenlendi

Toplantılarda Üreticilerimize Tarımsal Desteklemeler, Tahıllarda, Meyvelerde ve Sebzelerde görülen Hastalık Zararlılar, Karantina Çalışmaları, İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım konularında karşılaşılan konularda bilgiler verildi.

Eğitim çalışmaları ile ilgili olarak açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Okan YILMAZ “Bakanlığımızın stratejisi doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek üretim sektörü oluşturmak için çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırmak, gelir seviyelerini ve ürünlerinin artışı ile ürünün kalitesi ve standardını yükseltmek amacıyla çiftçi eğitim toplantılarımızı düzenlendik. Belde ve köylerde yapılan bu eğitim çalışmalarına önem veriyoruz” diyerek üreticilerin ihtiyaç duyduğu her konuda, yeterli teknik ve sağlık personellerince destek vermeye devam edileceğini ifade etti.