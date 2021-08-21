Köy ürünleri ilgi görüyor

NEVŞEHİR(MHA) Cuma günleri kurulan Avanos pazarına ürünlerini perşembe akşamından getirip tezgahlarını hazırlayarak satışa başlayan köylüler geceyi de tezgahlarının başında sabahlayarak geçiriyor.

Ayhan Köyü ürünlerinin kıymetini bilen vatandaşlar perşembe akşamından pazarın yolunu tutarak taze ürünlerden alabiliyor.

Rağbet gören ürünlerin başında ise dünyada bir örneği daha olmayan çekirdeksiz Ayhan Patlıcanı geliyor. Ayhan patlıcanı leylak renginden beyaza, hatta süt beyaza kadar uzanan bir renk yelpazesi içinde daha görür görmez alıcısını kendine çekerken bölge halkı Ayhan patlıcanı varken başka patlıcan almıyor. Üstelik diğer patlıcana göre iki katı fiyatla satılsa bile.