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Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu
Nevşehir’in Merkez İlçeye Bağlı Özyayla Köyü Ortaokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Düzenlenen Okullar Arası Voleybol Turnuvasında Nevşehir Şampiyonu Oldu.
Nevşehir 25.12.2019, 13:54 25.12.2019, 14:54
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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü Ortaokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Nevşehir şampiyonu oldu.
Özyayla Ortaokul Müdürü Ali Çelik yaptığı açıklamada, “ Özyayala Ortaokulu Nevşehir’de düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında yine şampiyon olmayı başarmıştı. Bu yılda Nevşehir birinciliğini kazanan cefakar öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz bölge turnuvasında da ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerinden en küçük bir şüphem yoktur” dedi.
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