KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı

19.06.2018 – 22.06.2018 tarihleri arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Ahiler Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Birim Başkanı Girişimcilik Eğitmeni Hatice Arslan tarafından dört gün süre ile verilen eğitimin ardından tamamlanarak 25 kursiyer Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazandı.

Nevşehir’de, Girişimcilik Eğitimlerine vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığı, kurslara katılan girişimci kursiyerlerin KOSGEB tarafından her yıl belirlenen miktarda maddi kaynak sağlanarak girişimcilerin hem kendilerinin belirlediği çeşitli iş sektörlerinde ticaret yapmalarına hem de istihdama katkı sağlandığı belirtildi.

Eğitim sonunda kursiyerler, eğitimin oldukça faydalı olduğunu işletmelerini kurmak için izlenecek yollar ve uyulması gereken konulur hakkında bilgiler edinerek kendilerinin uygulamalı örnek işletme kurma yöntemleri ile bütün sorularına cevap bulduklarını belirten kursiyerler; ”Birçok sektöre hitap eden konularda proje yöntemi ile bizlere maddi destekler sunan devletimize ve devlet büyüklerimize, kursların ilimizde açılmasında emeği geçen Nevşehir Valiliğine, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine, Çalışma ve Nevşehir İş Kurumu Müdürlüğüne, KOSGEB Nevşehir Müdürlüğüne ve Girişimcilik Eğitmeni İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Birim Başkanı Hatice Arslan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dediler.

Daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.