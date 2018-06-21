KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Devam Ediyor

Girişimcilik Eğitimi, 19.06.2018 – 22.06.2018 tarihleri arasında Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası eğitim salonunda gerçekleştiriliyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Ahiler Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Birim Başkanı Girişimcilik Eğitmeni Hatice Arslan tarafından verilmektedir.

Eğitimlere talep her geçen yıla oranla artığı, kurslara katılan girişimcilere KOSGEB tarafından belirlenen miktarda maddi kaynak sağlanarak girişimcilerin hem kendilerinin belirlediği çeşitli iş sektörlerinde ticaret yapmalarına hem de istihdama katkı sağlandığı ifade edildi.

Kursiyerler ise “bizlere sunulan bu kurslar sayesinde kendi işimizi kurma yönünde maddi katkıda bulunduğu için devletimize minnettarız ayrıca kursların ilimizde açılmasında emeği geçen kurumlarımıza, Girişimcilik Eğitmeni İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Birim Başkanı Hatice Arslan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dediler.