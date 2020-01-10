Son Dakika
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Sertifikaları Verildi
Ürgüp Belediyesinin Girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere katılım sertifikaları verildi.
Nevşehir 10.01.2020, 08:21
Ürgüp KOP Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi programlarına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Ürgüp KOP Sabun atölyesini gezen ve Kursiyerlerin sertifikalarını veren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Eğitim süresi boyunca gösterdikleri üstün başarılarından dolayı tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.