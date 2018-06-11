KOSGEB'den Üretime Dev Katkı "2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği"

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

- Sıfır (0) faizli olarak uygulanacak ve KOSGEB tarafından faizin tamamı (300.000 TL’ye kadar) karşılanacak

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri başvuru formunu, 04.06.2018 - 01.08.2018 tarihleri arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvuracaktır.

İnceleme, onay ve revizyon işlemelerinin tamamlanmasının ardından 25.08.2018 - 03.09.2018 tarihleri arasında KOSGEB Müdürlükleri tarafından nihai onayları verilen başvuru sahipleri destekten yararlanmaya hak kazanacaklardır.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.