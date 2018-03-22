Koşabiliyorken Koş Nevşehir'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilimizde başlatılan Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında...

Koşabiliyorken Koş Nevşehir'de Başladı
banner230

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilimizde başlatılan Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Spor Kompleksimiz 3 nolu çim sahada açılış programı yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mustafa ÜNLÜER; tüm halkımızı tesislerimize spor yapmaya davet ederek halkımızın daha bilinçli ve aktif olarak spor yapabilmeleri için tesislerimizde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 08:30-10:00 saatleri arasında antrenör görevlendirerek 7 den 77 ye tüm halkımızı spor yapmaya davet ediyoruz dedi.

YORUM EKLE
Gönder