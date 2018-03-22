Koşabiliyorken Koş Nevşehir'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilimizde başlatılan Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Spor Kompleksimiz 3 nolu çim sahada açılış programı yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mustafa ÜNLÜER; tüm halkımızı tesislerimize spor yapmaya davet ederek halkımızın daha bilinçli ve aktif olarak spor yapabilmeleri için tesislerimizde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 08:30-10:00 saatleri arasında antrenör görevlendirerek 7 den 77 ye tüm halkımızı spor yapmaya davet ediyoruz dedi.