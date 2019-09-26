Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda toplantı yapıldı.
Toplantıda Vali Aktaş, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Başkanı İsmail Kurul, Başkan Yardımcısı Dr. Kadir Hakan Yazar, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdür Vekili Elif Yılmaz ve Kurul Üyeleri; Doç. Dr. Osman Doğanay, Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen, Doç. Dr. Bülent İşler, İsmail Toker ve Bünyamin Ali Bülbül katıldı.Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 16:10