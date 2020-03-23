Koronovirüs Tedbirleri Kapsamında Hijyen ve İlaçlama Çalışmaları Sürdürülüyor
Koronovirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılık ve hassasiyetle sürdüren Nevşehir Belediyesi, mobil ekipleri ile şehri baştan aşağı dezenfekte ediyor.
Koronovirüs tehdidi oluşmaya başladığı ilk andan itibaren çeşitli önlem çalışmalarıyla, virüsün yayılımını olabilecek en az seviyeye indirmek için bütün olanaklarını seferber eden Nevşehir Belediyesi, dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ekiplerle kamu, kurum ve kuruluş binaları, okulları, halk otobüsleri, duraklar, taksi durakları, servis araçları, otogar ve yolcu otobüslerini düzenli olarak dezenfekte eden Nevşehir Belediyesi, araç üstü ilaçlama makinesi ile de sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama yapıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları periyodik olarak tekrarlanıyor.