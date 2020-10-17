Koronavirüs Denetimleri Sürüyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in başkanlık ettiği denetimlere, Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı eşlik etti.



Vali Becel ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.



Vali Becel, koronavirüsten korunmak için gerekli temel prensipler olan temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması gerektiğini ve denetimlerindevam edeceğini belirtti.