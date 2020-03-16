Korona Virüs ile Mücadelede Gerekli Tüm Tedbirler Alındı

Tarım ve Orman İl Müdürü Okan YILMAZ konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Vatandaş ile Devletin temas noktalarından biri olan İl Müdürlüğümüzde Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Covid 19 – Corona Virüs ve diğer virüs kaynaklı salgın hastalıklara karşı personel ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve hizmet araçlarında dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmiş olup dezenfeksiyon çalışmalarına aralıklı olarak devam edilecektir.

Ayrıca alınan önlemler arasında dezenfektan, kolonya, maske, eldiven gibi tedbirlerde bulunmaktadır. Salgına karşı herkesin gereken hassasiyeti göstermesi mücadele açısından büyük önem taşımaktadır” dedi