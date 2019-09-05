Göreme belediye başkanı Ömer Eren Cheongju City Council şehrinin belediye başkanı ve heyetine Plaket takdiminde bulundu. Cheongju şehrinin Belediye başkanı ve heyeti karşılamadan dolayı memnuniyetini dile getirerek Jung Woocheol belediye başkanı ve Meclis üyeleri Göreme belediye başkanı Ömer Eren’e hediye takdiminde bulundu. Bir süre sohbet eden iki başkan ve meclis üyeleri hatıra fotoğrafı ardından ziyaret sona erdi.
Kore’nin Cheongju Şehrinin Belediye Başkanı ve Heyeti Başkan Eren’i Ziyaret Etti
Kore Ülke’sinin Cheongju’nun 850.000 nüfuslu şehrinden Kapadokya’ya tatile gelen belediye başkanı Jung Woocheol ve meclis üyeleri ile birlikte Göreme belediye başkanı Ömer Eren’i makamında ziyaret etti.