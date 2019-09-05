Kore’nin Cheongju Şehrinin Belediye Başkanı ve Heyeti Başkan Eren’i Ziyaret Etti

Göreme belediye başkanı Ömer Eren ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye başkanı Jung Woocheol ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

Göreme belediye başkanı Ömer Eren Cheongju City Council şehrinin belediye başkanı ve heyetine Plaket takdiminde bulundu. Cheongju şehrinin Belediye başkanı ve heyeti karşılamadan dolayı memnuniyetini dile getirerek Jung Woocheol belediye başkanı ve Meclis üyeleri Göreme belediye başkanı Ömer Eren’e hediye takdiminde bulundu. Bir süre sohbet eden iki başkan ve meclis üyeleri hatıra fotoğrafı ardından ziyaret sona erdi.