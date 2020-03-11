Kore Gazisine Son Görev

Avanos Merkez Şehit Şevket Tekin Camii’nde öğle namazına müteakip Merhum Kore Gazisi Selahattin Taşkıran’ın cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının akabinde Merhum Kore Gazisi Selahattin Taşkıran’ın naaşı, Avanos mezarlığına defnedildi.

Vali İlhami Aktaş, defin sonrası Merhum Kore Gazisi Selahattin Taşkıran’ın tabutu üzerindeki Türk Bayrağı’nı merhumun oğlu Mustafa Taşkıran’a verdi.

Merhumun cenaze namazı ile defnine katılan ve Taşkıran ailesine taziyelerini sunan Vali Aktaş, başsağlığı dileklerini ileterek, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Cenaze Törenine; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Yaman, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, daire müdürleri, askeri erkan, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.