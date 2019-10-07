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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Nevşehir’in Ürgüp İlçesinde Ürgüp-kayseri Yolunda Meydana Gelen Kazada Araç Sürücüsü Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı.
Nevşehir 07.10.2019, 10:21 07.10.2019, 13:34
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Ürgüp-Kayseri yolunda meydana gelen kazada araç sürücüsü köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.
Kazayı görenlerin yardım etmesi sonucu araçta bulunan biri çocuk 3 kişi araçtan çıkarılırken, araçta bulunanlar kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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