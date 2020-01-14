KOP İdaresi Nevşehir’de Proje Havuzu Sistemini Tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, 2020 yılı Mali Destek Programları kapsamında hayata geçirdiği ‘KOP Proje Havuzu’ tanıtım toplantısı Nevşehir’de gerçekleştirildi.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonu ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) konferans salonunda düzenlenen toplantılara KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, KOP İdaresi Proje Uzmanları ile Okul Müdürleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde 2020 yılı içerisinde Mali Destek imkânı sunulacak olan KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor) ve KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP), KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) ve KOP Kırsal Kalkınma Programı (KOP KIRSAL KALKINMA) kapsamında ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde hazırlanan, yenilikçilik esaslarına dayanan, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan ve bölge ihtiyaçlarını gözeten projelerin desteklenmesi için ‘KOP Proje Havuzu’nun hayata geçirildiğini ifade eden KOP Başkanı İhsan Bostancı, bölgenin gelişen ve değişen ekonomik yapısı göz önünde bulundurulduğunda her ne kadar tarım, sulama ve hayvancılık projeleri ön plana çıksa da, İdare olarak sosyal sektörlerde beşeri sermayeye dokunan katma değeri yüksek faaliyetlere de büyük önem verdiklerini belirtti.

8 yılda 1.357 Projeye 1.2 Milyar TL Kaynak

2013-2019 yılları arasında başta sulama olmak üzere kırsal kalkınma, tarımsal eğitim ve yayım, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik toplam bin 357 projeye 1 milyar 200 milyon TL tutarında kaynak aktarıldığını söyleyen KOP Başkanı İhsan Bostancı, “KOP Bölgesindeki 8 ilimizde yürütülen KOP TEYAP kapsamında; toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, tarımsal ve hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması, tarımda teknolojik gelişmelerin teknik personel ve çiftçilerimize tanıtılarak girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla, 2015 yılından itibaren kamu ve özel sektörde çalışan Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen ve çiftçilerimize yönelik eğitimlerde 5 bin 366 bölge çiftçisi ve teknik personeline yönelik toplamda 85 adet teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı ve kurumumuzca 2015-2019 yılları arasında 197 projeye toplam 33 Milyon TL mali destek verildi. Bölgede uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma desteklemelerine yönelik bir yol haritasının oluşturulabilmesi amacı ile ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek, Ceviz, Badem ve Kayısı Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi’ yapılmış ve bu proje sonuçlarına göre proje kabulleri yapılmıştır. KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı kapsamında 2016-2019 yılları arasında 8 ilimizde 136 projeye toplam 64 milyon 400 bin TL mali destek verilmiştir.” dedi.

“Son dönemlerde insan odaklı, beşerî sermayemizi geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarımızın projelerini mali destek programları kapsamında destekliyoruz” diyen Bostancı; maliyet boyutuna bakıldığında ağırlıklı olarak iktisadi sektörlere yönelik yatırımlar yapıldığını ancak bunun yanı sıra meyvelerinin daha bereketli olacağına inandıkları beşerî yatırımlara da önem verdiklerini belirterek; “İnsan hayatına dokunan, bölgenin beşerî sermayesine dönük yatırım ve desteklemeler içeren KOP Okuyor Projesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraatları arasında tanıtılan 400 projeden biri olmayı başardı, KOP Okuyor kapsamında bölge illerimizde okuma alışkanlığını artırmaya yönelik 2016-2019 yılları arasında hazırlanan 208 projeye toplam 12 milyon TL mali destek verildi. Sosyal Projeler konusunda önem verdiğimiz diğer bir alan da toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yönelik yürüttüğümüz kısa adı KOP SOGEP olan KOP Sosyal Gelişim Programıdır. Özellikle yoksulluk, göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla KOP SOGEP’i yürütmekteyiz. Programın başladığı 2017 yılından bugüne kadar dezavantajlı gruplara yönelik mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor başlıklarındaki 77 proje toplam 16 milyon TL bütçe ile desteklenmiştir” diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 Yılı Mali Destek Programına yönelik proje tekliflerini sunabilmeleri için proje.kop.gov.tr adresi üzerinden KOP Proje Havuzu Sistemini oluşturduklarına değinen Başkan Bostancı, konuşmasını şöyle tamamladı; “Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, bölgenin öncelikleri doğrultusunda, sürdürülebilirlik esasına dayalı, yenilikçi, katma değeri artırıcı, sosyal etkisi olan proje tekliflerini bu sistem üzerinden online olarak bizlere sunacaklardır. Başvurular başlamış olup; bugün sizlere burada tanıtılacak sistem üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar başvurular alınmaya devam edilecektir”

Nasıl Başvurulacak, Başvuru Şartları Neler?

Mali Destek Programlarına; Valilikler, Büyükşehir ve İl Belediyeleri, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Kamu Üniversiteleri, Tarım ve Orman Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, DSİ-Orman Bölge ve Şube Müdürlükleri, Kamu adına görev yapan Araştırma Kuruluşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İl ve İlçe Müftülükleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve bağlı okullar ile Valiliklere bağlı tüm İl Müdürlükleri proje sahibi olarak başvurabilecekler. Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları gibi Meslek Kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üretici örgütleri ise ortak olarak yer alabilecek. Havuzda toplanacak projeler arasında yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan projelere 20 bin TL ile 3 Milyon TL arasında finansman desteği sağlanacak. Programlarla ve başvuru şartları ile ilgili rehberlere http://proje.kop.gov.tr adresinden ulaşılacak olup; proje başvuruları aynı site üzerinden 2 Mart 2020 tarihine kadar yapılabilecek.