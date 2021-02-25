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KOP Başkanı Şahin, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret etti.
Nevşehir 25.02.2021, 09:19
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret etti.
KOP Başkanı Mahmut Samı Şahin, beraberinde Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Şahin, bölge kalkınması için yerel yönetimlerle her zaman işbirliği içerisinde olduklarını belirterek KOP ile Nevşehir Belediyesi arasındaki bu işbirliğinin artarak devam etmesi dileğinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin’e teşekkür eden Belediye Başkanı Savran’da, KOP İdaresi’nin bölge için önemini vurguladı.Her iki başkan daha sonra Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulundu.