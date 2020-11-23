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Konya’dan aranan şahıs Nevşehir’de tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı.
Nevşehir 23.11.2020, 10:29 23.11.2020, 13:55
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğince bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan U.T.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.