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Konsey Başkanı’ndan Mehmetçiğe moral

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Konsey Başkanı Fevzi Cingöz, sınırda ki Mehmetçik ile sohbet ederek onlara moral verdi.

03 Mart 2018 Cumartesi 20:46
Konsey Başkanı’ndan Mehmetçiğe moral
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları, İdari Personel ve Üniversite Konsey Başkan Favzi Cingöz, askere moral ver motivasyon vermek amacıyla Gaziantep Kargamış İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

42 gündür devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıç noktası olan Kargamış ilçe Jandarma Komutanlığında ki askerler ile görüşen heyet, her daim Türk askerinin yanında olduklarını ifade ettiler.

Ziyaretler kapsamında Nevşehir heyeti daha sonra bir takım görüşmelerde bulundu.

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