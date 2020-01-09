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Kocatepe Kahve Evinden Nevşehirspor'a Moral Kahvaltısı

Nevşehir Kocatepe Kahve Evi sponsorluğunda Nevşehirspor'a Moral Kahvaltısı verildi

Nevşehir 09.01.2020, 10:51
Kocatepe Kahve Evinden Nevşehirspor'a Moral Kahvaltısı
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Düzenlenen Moral Kahvaltısına Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehirspor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Yönetim Kurulu Üyeleri,  Nevşehirspor teknik heyeti, futbolcular ve taraftar grubu temsilcileri katıldı.

Kahvaltı sonrası günün anısına fotoğraf çektirdiler.


 

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