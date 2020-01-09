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Kocatepe Kahve Evinden Nevşehirspor'a Moral Kahvaltısı
Nevşehir Kocatepe Kahve Evi sponsorluğunda Nevşehirspor'a Moral Kahvaltısı verildi
Nevşehir 09.01.2020, 10:51
Düzenlenen Moral Kahvaltısına Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehirspor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Yönetim Kurulu Üyeleri, Nevşehirspor teknik heyeti, futbolcular ve taraftar grubu temsilcileri katıldı.
Kahvaltı sonrası günün anısına fotoğraf çektirdiler.