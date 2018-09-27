Kocatepe Kahve Evi, AVM çalışanlarına ve müşterilerine aşure dağıttı

Nevşehir Nissara AVM’de hizmet vermekte olan Kocatepe Kahve Evi, Muharrem Ayı nedeniyle Nissara AVM çalışanlarına ve müşterilerine aşure dağıttı.

İşletme sahibi Mustafa Çiçekli yaptığı açıklamada ‘Muharrem ayının bereketi ile paylaşmak, bir arada olmak gibi değerlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Aşure dayanışma, kaynaşma ve hoşgörünün sembolüdür. farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunun ispatıdır. Bu vesile ile Muharrem ayının ve yeni hicri yılın birliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni eder, esenlikler dilerim" dedi.