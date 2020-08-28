Kocatepe Kahve Evi, AVM çalışanlarına ve müşterilerine aşure dağıttı

İşletme sahibi Mustafa Çiçekli 3 yıldır geleneksel hale getirdikleri aşure ikramı sonrasında yaptığı açıklamada ‘Muharrem ayının bereketi ile paylaşmak, bir arada olmak gibi değerlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Aşure dayanışma, kaynaşma ve hoşgörünün sembolüdür. Farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunun ispatıdır. Bu vesile ile Muharrem ayının ve yeni hicri yılın birliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni eder, esenlikler dilerim" dedi.