Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel şölen

Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak nehrinde kazların tek sıra halinde uzun kuyruk oluşturarak yüzmeleri büyük ilgi çekti.

Kızılırmak nehrinde bulunan kazların tek sıra halinde uzun kuyruk oluşturarak yuvalarına dönmesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kazların düğün konvoyu oluştururmuşçasına yüzmeleri vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken, kazları gören bazı vatandaşların ise hayranlıklarını video çekerken anlatmaları dikkatlerden kaçmadı.