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Kızılırmak kenarı güzelleştiriliyor

Gülşehir Belediye ekipleri Kızılırmak kenarında görüntü kirliliği yaratan alanlarda temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir 30.01.2020, 09:03
Kızılırmak kenarı güzelleştiriliyor
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Kum alma amacı yada fazlalık molozların dökülmesi sonrasında oluşan görüntü kirliliğinin meydana geldiği Kızılırmak kenarında oluşan molazlar çukur olan yerlere doldurulurken, diğer taraftan da  ekipler eşliğindeki iş makineleri ve kamyonlarla molozlar dolgu alanına taşındı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, belediye ekipleri tarafından Kızılırmak kenarında görüntü kirliliğine neden olan hafriyatları temizlerken, çevre düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Fırsat buldukça ekipleri bu alana yönlendirdiklerini bildiren başkan Çiftci, çevre yoluna yakın konumdaki bu arazileri görüntü kirliliğinden kurtaracaklarını kaydetti.

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