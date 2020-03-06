Kızılırmak Avanos Belediyesi Tarafından Temizleniyor

Yoğun ziyaretçi alan ve Kapadokya’nın turizm ve el sanatları merkezi olarak kabul gören güzel ilçemizin ortasından geçen Kızılırmak, maalesef vatandaşlar ve çeşitli işletmeler tarafından etrafına ve içerisine atılan çöp ve atıklar ile kirletilmekte. Yakın tarihte belediyeye gelen bir ihbar neticesinde, ilçede faaliyet gösteren bir işletme tarafından Kızılırmak’a atıldığı belirlenen çeşitli çöp ve atık malzemeler belediye ekipleri tarafından en hızlı şekilde temizlenmiştir, ilgililere Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacaktır.

Belediye Başkanı Celal Alper İBAŞ yaptığı açıklamada, ilçenin tamamında olduğu gibi Kızılırmak çevresini temiz tutmak için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederken, bu konuda vatandaşları da daha duyarlı olmaya davet etti. İbaş yaptığı açıklamada: “Hepimizin bildiği üzere doğal ve tarihi güzellikleri ile ön planda olan ilçemiz yoğun bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapmakta. Bu kapsamda özellikle Avanos Belediyesi olarak çevre temizliği konusuna büyük özen gösteriyoruz. Ancak ilçemizde yaşayan veya ilçemize gelen vatandaşları ve ilçemizde faaliyet gösteren işletmeleri de, temizlik ve doğayı koruma noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. “ dedi.