Kızılay’ın yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetiminin ziyaretçileri arasında Al Baraka Türk Nevşehir Şube Müdürü ve KOSGEB il Müdürü Ali Usta’da vardı.

Kızılay’ın yeni başkan ve yönetimiyle önümüzdeki günlerde hayırlı çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyleyen Al Baraka Türk Nevşehir Şube Müdürü ve KOSGEB il Müdürü Ali Usta’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kızılay Şube Başkanı Ercan Civelek, Al Baraka Türk Şube Müdürünün hediyesi içinde ayrıca teşekkürlerini iletti.