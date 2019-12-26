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Kızılay’dan sosyal uyum yardımı bilgilendirme toplantısı
Türk Kızılay’ı Nevşehir Şube başkanlığı yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı ve sosyal uyum yardımı konusunda ilimizdeki okul müdürlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Nevşehir 26.12.2019, 10:25
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NEVŞEHİR(MHA) Şube Başkanı Ercan Civelek’in konuşmalarıyla başlayan program, proje eğitmenlerinin bilgilendirmesiyle devam etti.
Şartlı Eğitim Yardımı Nedir?
Şartlı Eğitim Yardımı programı okula devamı destekleyerek; okulu bırakma oranlarını düşürmeyi ve öğrenim hayatını sürdüren sığınmacı çocuk sayısını arttırmayı amaçlıyor. Program ayrıca dezavantajlı çocukların okula erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik destek sağlanması ve gerekli durumlarda çocuk koruma hizmetlerinden faydalanabilmelerine yönelik önemli bir bileşeni de içeriyor.
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