Kızılay’dan sosyal uyum yardımı bilgilendirme toplantısı

NEVŞEHİR(MHA) Şube Başkanı Ercan Civelek’in konuşmalarıyla başlayan program, proje eğitmenlerinin bilgilendirmesiyle devam etti.

Şartlı Eğitim Yardımı Nedir?

Şartlı Eğitim Yardımı programı okula devamı destekleyerek; okulu bırakma oranlarını düşürmeyi ve öğrenim hayatını sürdüren sığınmacı çocuk sayısını arttırmayı amaçlıyor. Program ayrıca dezavantajlı çocukların okula erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik destek sağlanması ve gerekli durumlarda çocuk koruma hizmetlerinden faydalanabilmelerine yönelik önemli bir bileşeni de içeriyor.

Programdan Türkiye’de kayıtlı olarak ikamet eden, okula giden en az bir çocuğu olan, düzenli bir geliri ve sosyal güvencesi olmayan yabancı aileler yararlanabilecek.