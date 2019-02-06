Kızılay’dan Nevşehir ekonomisine anlamlı destek

NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, “Kızılay Genel Merkezi ve Nevşehir Şubesi olarak Kapadokya’nın başkenti Nevşehir’in en önemli kültürel ve sanatsal değerleri olan el sanatlarını geliştirmeye, hane halklarının ev ekonomisine katkı sağlamak üzere proje hazırlığı içerisindeyiz. Nevşehir Valiliğimiz başta olmak üzere, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İş İl Müdürlüğümüz, Ahiler Kalkınma Ajansımız, KOSGEB il müdürlüğümüz ile Nevşehir Esnaf sanatkarlar odaları birlik başkanlığımızın yanında diğer bazı paydaşların içerisinde katkı sağlayacağı Çanak, Çömlek, Çinicilik, Taş İşlemeciliği, Halı dokuma, Seramik ve diğer el sanatlarımızın bu projede yer alması planlanıyor. Bu proje doğrultusunda el sanatları alanında sanatkarlar yetiştirilmesini planlıyoruz. Böylece usta ellerden çıkacak ürünlerimiz bölgemizde, yurt genelinde ve yurt dışında pazarlanmasını amaçlamaktayız. Böylelikle ilimizin sosyo - ekonomik gelişimine bir destekte Türk Kızılay’ı olarak biz olmak istiyoruz. Yürüteceğimiz bu proje sadece periyodik aralıkla birkaç ay ya da yıl değil yıllar boyunca sürdürülecek ve Nevşehir’imizin ekonomik gelişimine de ciddi manada fayda sağlamak istiyoruz” dedi.