Kızılay yeni yıla yepyeni hedeflerle giriyor

NEVŞEHİR(MHA) Şube Başkanlığına getirildiği ilk günden itibaren Nevşehir kamuoyunun önemli desteğini kazanan Başkan Ercan Civelek ve yönetimi, yeni yılda hem şube başkanlığı binasını, hem de Kızılay Kan Merkezi binasını vatandaşların daha kolay ulaşabileceği bir yerleşim alanına taşımaya hazırlanıyor.

Göreve getirildiği ilk günden bu yana Türkiye’nin İyilik Çınarı Kızılay’ın yardımsever yüzünü Nevşehir’deki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere gösteren Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığı bu kısa sürede bin 500’e yakın dar gelirli aileye yardımlarda bulundu.

Göreve gelir gelmez muhtaçlara daha iyi ulaşmak için Nevşehir Şubesinde daha önce hiç olmayan Kadın kolları ve Gençlik kollarını kuran Başkan Ercan Civelek ve yönetimi 2019 yılında Nevşehir Hacıbektaş Veli üniversitesinde 150 m2’lik Kızılay butik Mağazası açarak ihtiyaç sahibi tüm üniversiteli öğrencilere ücretsiz olarak giyim ve ayakkabı verilmesini sağlayacak.

Şube Başkanı Ercan Civelek, Avanos’taki Kızılay’a ait gayri menkullere imar barışından faydalanarak, atıl depo tarzındaki gayri menkulleri 2019 yılında mağaza haline getirerek daha fazla gelir gelmesini sağlayacak. Böylece Kızılay’ın Nevşehir’de büyüyerek daha fazla ihraç sahiplerine ulaşması sağlanacak.

Kızılay Kan Merkezinin daha dinamik bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdüren Şube Başkanı Civelek ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Türkiye’nin nüfusuna oranla en fazla kan bağışının toplandığı iller sıralamasında ilk sırayı alabilmek için yeni yılda büyük bir gayret sarf edecek.

Mekke’nin Fethinin yıldönümünün tüm İslam Alemine, Türk Milletinin, Nevşehirlilere hayırlara vesile olmasını dileyen Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, 2019 yılında Kızılay Nevşehir şube başkanlığının önemli işlere imza atacağının altını da çizdi.