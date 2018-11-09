Kızılay, Vilayetler Birliği Anaokulunda afet çadırı kurdu

NEVŞEHİR(MHA) Okul bahçesine kurulan çadırda okulun sevimli öğrencilerine Kızılay personeli Ömür Ocak tarafından Kızılay’ın kuruluş tarihi ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi. Kan bağışı, doğal afet konularında eğitim verildi.

Eğitimin ardından Kızılay çadırında sıcak çorba ikram edilen öğrenciler Kızılay’ın görev ve sorumluluklarını yaparak yaşayarak eğlenceli bir biçimde öğrendiler.

Vilayetler Birliği Anaokulu müdürü Kenan Tekin, Kızılay Nevşehir Şubesi yetkilileri olmak üzere etkinlikte emeği geçen iş arkadaşlarına ve personellerine teşekkürlerini iletti.