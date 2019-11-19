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Kızılay ve Milli Eğitimden ara tatil etkinliği

Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığı, Genç Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatil etkinliği düzenlendi.

Nevşehir 19.11.2019, 13:42
Kızılay ve Milli Eğitimden ara tatil etkinliği
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NEVŞEHİR(MHA) Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Müdür Yardımcıları Murat Dildöken ve Murat Saltık’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve velisinin katıldığı etkinlik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisindeki 3 Nolu çim sahada gerçekleştirildi.

İlk ve Orta dereceli okul öğrencilerinin yoğun ilgisini gören çocuklar 15 ayrı etkinlikte doyasıya eğlendiler. Etkinliklerde dereceye girenlere çeşitli ödüllerde verildi.

Kızılay Şube Başkanı Ercan Civelek etkinliğe katılan öğrenci ve velilerinin yanı sıra etkinliğe bizzat katılarak destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Müdür Yardımcıları Murat Dildöken ve Murat Saltık’a teşekkür etti.  

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