Kızılay Sümer mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı

NEVŞEHİR(MHA) Sümer Mahallesi muhtarı Hüseyin Altınışık’ın bizzat katıldığı organizasyonda Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Kadın Kolları Başkanı Esra Atay ve kadın kolları yöneticileri yer aldılar.

Büyük bir titizlikle belirlenen 25 ihtiyaç sahibine imza karşılığında dağıtılan yardımları Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri tek tek hak sahiplerine ulaştırdılar.

Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığının bu organizasyonunun önümüzdeki günlerde yine titiz bir çalışmanın ardından şehrin diğer mahallelerinde süreceğini kaydeden Başkan Ercan Civelek, Sümer Mahallesi muhtarı Hüseyin Altınışık’a organizasyondaki desteğinden dolayı teşekkür etti.