Kızılay şube başkanı Gülen ve yönetimi istifa kararı aldı

NEVŞEHİR(MHA) İstifa kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülen, “Kızılay’ımızda üç dönem başkanlık şartı bulunmaktadır. Şubat 2019’da şubemizin genel kurulu yapılacaktır. Şube başkanı ve yönetim kurulu olarak istifa ederek yeni göreve talip olacak başkan ve yönetimin önünü açmak istedik. 2000 Yılından bu yana gerek genel merkez yönetim kurulu üyesi gerekse Nevşehir Şube Başkanlığı görevim süresince şahsıma ve Kızılay’ımıza desteği geçen başta tüm yönetim kurulu üyelerime, herkese teşekkür eder, göreve gelecek yeni yönetime de şimdiden başarılar dilerim” açıklamalarında bulundu.