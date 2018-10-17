Kızılay rekortmen bağışçısını madalyayla ödüllendirdi

NEVŞEHİR(MHA) Türk Kızılayı sadece Türkiye’de değil Dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen masum ve mağdur insanlara kucak açarak onların ihtiyacını bir nebze olsun gideriyor. Bu yönüyle Dünya da büyük takdir toplayan Türk Kızılayı, bu gibi yardımların yanı sıra Türkiye’nin kan ihtiyacını gidermek için de çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde düzenlenen bu kampanyalara vatandaşlarda son yıllarda büyük ilgi gösteriyor. Türk Kızılayıda bağışçılarını onurlandırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu doğrultuda Türk Kızılayı Nevşehir şubesi de 25.ci kan bağışını gerçekleştiren Büro Memur sen Nevşehir Şube Başkan yardımcısı ve aynı zamanda Eğitim ve sosyal işleri sekteri olan Evren Gülkan’ı gümüş madalya ve berat ile onurlandırdı. Türk Kızılayı Nevşehir şubesinde düzenlenen törende, kan bağışı kazanım uzmanı Berna Çalık, 25.ci kan bağışını yapan Evren Gülkan’a teşekkür ederek, kendisinin bu önemli hassasiyetinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına bugüne kadar 25 kez destek verdiğini dile getiren Büro Memur Sen Nevşehir Şube Başkan yardımcısı ve aynı zamanda Eğitim ve sosyal işleri sekteri olan Evren Gülkan “Türk Kızılayı Nevşehir şubesine 25. Kez kan bağışı yapmış olmamdan dolayı şahsımı gümüş madalya ve berat ile onurlandırdı. Kızılaya kan bağışı yapmayı teşvik etmemiz lazım. Kızılayın “Bir ünite kan 3 can” sloganını çok benimsiyorum. Bu kapsamda Kızılayımıza 25. Kez kan bağışı desteğinde bulundum. Sağlığım izin verdiği müddetçe bu kan bağışı kampanyalarına destek olmaya devam edeceğim. Bu konuda herkesin Kızılaya kan bağışına destek olmasını rica ediyorum” diye konuştu.