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Kızılay özel hastanede kan bağış kampanyası düzenledi

Kızılay Kan Merkezi tarafından Özel Kapadokya Hastanesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:05
Kızılay özel hastanede kan bağış kampanyası düzenledi
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Kızılay kan merkezi doktoru ve aynı zamanda özel Kapadokya hastanesi acil servis doktoru da olan Dr. Süleyman Kurt’un öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına gerek hastane çalışanlarının gerekse hastaneye gelen vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kan bağışı kampanyasında 100 ünite kan bağışı alındığını kaydeden Dr. Süleyman Kurt, kan bağışlayan vatandaşların yanı sıra kampanyaya katkılarından dolayı Özel Kapadokya Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Yakut’a teşekkür etti. 

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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