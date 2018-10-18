Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığına Ercan Civelek atandı

NEVŞEHİR(MHA) Kızılay Genel Merkezince yapılan atamanın ardından görevine başlayan Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri şube başkanlığı binasında bir araya gelerek yapılan ve ileriye yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundular.

Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığının yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor; İş Adamı Ercan Civelek (Başkan), İş Adamı Gürbüz Dinç (Başkan Yardımcısı), Dr. Tansu Bayram Uz (Şube Sekreteri), Av. İkbal Kurtçu (Şube Sekreter Yardımcısı), Muhasebeci Osman Vergiveren (Muhasip), Esnaf Hüseyin Daldiken (Veznedar), Esnaf Yasin Ellialtı (Yönetim Kurulu Üyesi), Turan Balak (Denetçi).