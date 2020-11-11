Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Civelek’ten NEVÜ Rektörü Aktekin’e Ziyaret

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve beraberindekiler, Kızılay Nevşehir Şubesi ve Genç Kızılay gönüllüleri olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Aktekin’e bilgi verdi.

Başkan Civelek’e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Aktekin, Türkiye’nin en önemli yardım kurumları arasında yer alan Türk Kızılay’ının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başta doğal afetler olmak üzere çeşitli nedenlerle yaşanan olumsuzluklar karşısında dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın yürüttüğü yardım faaliyetlerini ve hizmetlerini her daim takdir ettiklerini belirtti.

Rektör Aktekin ayrıca NEVÜ ailesi olarak Türk Kızılay’ının gereksinimleri ve talepleri doğrultusunda her türlü desteğe bundan sonrada devam edeceklerini sözlerine ekledi.