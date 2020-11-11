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Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Civelek’ten NEVÜ Rektörü Aktekin’e Ziyaret
Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek beraberinde Genç Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Serkan Aktaş ve Genç Kızılay Gönüllüleri ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Nevşehir 11.11.2020, 10:11
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve beraberindekiler, Kızılay Nevşehir Şubesi ve Genç Kızılay gönüllüleri olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Aktekin’e bilgi verdi.
Rektör Aktekin ayrıca NEVÜ ailesi olarak Türk Kızılay’ının gereksinimleri ve talepleri doğrultusunda her türlü desteğe bundan sonrada devam edeceklerini sözlerine ekledi.