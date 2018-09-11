Kızılay bağışlardan oldukça memnun

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye’nin en büyük yardımseverlik hareketi Kızılay’ın ülke genelinden ve Nevşehir’den bu kurban bayramında da büyük bir ilgi gördüğünü kaydeden Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen, kurban bayramı sürecinde Nevşehir’den geçtiğimiz kurban bayramlarına oranla daha fazla bağış aldıklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kurban bağışlarını Türk Kızılay’ına yapan tüm Nevşehirli yardımseverlere teşekkür eden Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen, “Kurban bağışlarıyla Kızılay’ımıza sahip çıkan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Daha öncede ifade ettiğimiz üzere bu bağışlar Kızılay genel merkezimiz tarafından konserve haline getirilip yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak” dedi.