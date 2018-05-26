Kızılay 400 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttı

Kızılay Genel Merkezi ve Nevşehirli hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımı sürüyor.

Nevşehir Şube başkanlığı binası önünde yapılan gıda kolisi yardımından 400 aile yararlandı. Zaman zaman izdihama neden olan gıda kolisi dağıtımının yapılabilmesinde önemli katkıları bulunan Kızılay genel merkez yönetimine ve Nevşehirli hayırsever iş adamlarına teşekkür ettiklerini söyleyen Şube Başkanı Cengiz Gülen, ramazan ayı süresince yardım dağıtımlarının periyodik olarak süreceğini de söyledi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)