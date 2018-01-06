“Kız Kardeşim” eğitimlerine katılan Nevşehirli kadınlar sertifikalarını aldı

Türkiye’nin 19 ilinde yaklaşık 2500 kadınla buluşan Kız Kardeşim Projesi’nin Nevşehir’deki eğitimleri tamamlandı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Nevşehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Coca-Cola Türkiye, Anadolu Vakfı destekleri ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen eğitimlere katılan kadınlar 5 Ocak Cuma günü düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) ile TOBB Nevşehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Coca-Cola Türkiye, Anadolu Vakfı destekleri ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi’nin Nevşehir’deki eğitimleri 5 Ocak Cuma günü Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, TOBB Nevşehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı, Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü Tülin Kara Özger ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin Şahan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte eğitimleri tamamlayan 49 kadına sertifikası takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, “Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kadınların Türkiye ekonomisine sağladıkları katkıyı artırmak öncelikle hedeflerimizden. Bu manada kadın girişimciler için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.

Kadınlarımızın hem kendi hem de ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmaları adına düzenlenen bu programa gösterdiğiniz ilgi bizleri oldukça memnun etti.

Oda olarak bizler, kadınlara çok önem veriyoruz. Kadınlarımızın sadece evde oturan, yemek yapan, çocuk doğuran, evin tüm işleriyle ilgilen insanlar olmasını değil girişimci de olmalarını istiyoruz.

Çünkü bir ülke girişimcisi kadar zengindir. Bir ülkenin girişimcisi ne kadar fazlaysa o ülke o denli zengin demektir. Bunun için kadınlarımızın iş gücüne katılmalarını önemsiyoruz.

Bizlerle aynı gayeye ulaşmak üzere faaliyet gösteren ve bu programı düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezine, Coca Cola Türkiye’ye ve özellikle programa katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Bu kazanımlarınızı ticari hayatta gerçekleştirmenizi diler, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman yanınızda olduğumu ifade etmek isterim. ” Dedi.

TOBB Nevşehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı, “Bugün burada bulunma sebebimiz Boğaziçi Üniversitesi- Anadolu Vakfı ve Coca Cola işbirliğiyle yapılan Kız Kardeşim Projesi kapsamında almış olduğumuz eğitim sertifika törenidir. Nevşehirli kadınlar olarak girişimci olma yolunda farkındalığımızın artması adına bu değerli proje bizi bir adım daha öne çıkaracaktır.

Sizlerden alacağımız güçle beraber daha çok güçlenmek ve sizleri de girişimci olarak aramızda görmek istiyoruz. Sizlerin iş kurup bu sahaya atılmanız, istihdam sağlamız hem bizim açımızdan hem Nevşehir açısından hem de Türkiye açısından çok önemli. Hepinize yeniden ayrı ayrı teşekkür ediyor, sponsorumuz Coca Cola’ya, Boğaziçi Yaşamboyu Eğitim Merkezinin değerli hocalarına, Boğaziçi Üniversitesi’ne ve son olarak kıymetli Başkanımız Arif Parmaksız’a teşekkürü borç biliyorum. ” dedi.

Coca-Cola Türkiye Kurumsal İlişkiler Müdürü Tülin Kara Özger, törende yaptığı konuşmada, “Coca-Cola ailesi olarak bugün burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Coca-Cola olarak, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayattaki varlığını güçlendirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. “Kız Kardeşim” projesi de bu çalışmaların içinde en değerlilerinden bir tanesi. Projenin adını kadınlarımızdan ilham alarak belirledik. Kadınlar arasındaki dayanışma kavramından yola çıkarak “Kız Kardeşim” dedik” dedi.

18-55 yaşları arasındaki okuryazar tüm kadınlara açık olan Kız Kardeşim eğitimleri kapsamında verilen eğitimler, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını hedefleyen kişisel gelişim eğitimleri ile iletişim, bireysel motivasyon ve etkili konuşma konularını içeriyor.