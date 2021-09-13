Kitap Fuarı Ürgüp'te Ünlü isimleri ağırlayacak

10-19 Eylül tarihleri arasında devam edecek fuar 10 gün boyunca Turgut Özal Kültür Merkezinde kitap severlerle buluşacak. Bölgenin ilk fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonda 80 yayın evi, onlarca yazar ve yaklaşık 500 bin çeşit kitap yer alacak.

Etkinlik boyunca söyleşiler, konferanslar, şiir dinletileri ve imza etkinlikleri yapılacak. Bekir Develi, Sinan Yağmur, Yusuf Efe Göçer, İbrahim Özbay, Tolga Akpınar, Salih Yıldırım, Naci Bayburt, Sibel Ferik, Oğuzhan Karagül, Fatma Bayrak, Abdurrahman Adıyan, Gülşen Gazel, Nihat Gökmen gibi isimler Ürgüp halkıyla imza etkinliklerinde ve söyleşilerde bir arada olacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk “Festivalimizde geleneklerimize verdiğimiz önem kadar kültür- sanat etkinliklerini de önemsiyor, 80 yayınevinden binlerce farklı kitabı “Kitap Fuarı”mızda okurlarıyla buluşturuyoruz. Edindiğimiz her tecrübe ve bilgi hayata bakışımızı değiştiriyor. Biliyoruz ki bilgiyi elde etmenin yolu okumaktan geçiyor. Bir ülkenin ve milletin gelişmesi, donanımlı bireylere ve güçlü toplumlara bağlıdır. Donanımlı ve güçlü birey ve toplum olmanın yolu da okumak, araştırmak, ilmin peşinden koşturmakla mümkün olabilir. Bu anlamda Kitap Fuarımızı çok önemsiyor ve tüm halkımızı kitaplarla buluşmaya davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.